Yönetmen Belkıs Bayrak'ın filmi Gülizar, San Sebastian Film Festivali'nde prömiyer yapacak

Yönetmen Belkıs Bayrak'ın ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", Avrupa prömiyerini 72. San Sebastian Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Başrolünde Ecem Uzun'un yer aldığı yapım, 20-28 Eylül'de düzenlenecek festivalin New Directors Bölümü'nde yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, Kosova Sinematografi Merkezi desteğiyle çekilen, Türkiye-Kosova ortak yapımı filmin yapımcılığını Mehmet Bahadır Er ile Murat Yaşar Bayrak, ortak yapımcılığını ise Valmira Hyseni üstleniyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Serdar Bordanacı, Hülya Aydın, Şehsuvar Aktaş, Hazel Torlak ve Aslı İçözü yer alıyor.

Film, düğün hazırlıkları sırasında tacize uğrayan Gülizar'ın, saldırganın kim olduğunu öğrenmesiyle klostrofobik yolculuğa dönüşen hikayesini anlatıyor.