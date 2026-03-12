Yoncadır Kadın Derneği'nin iftarında bağışçı ve gönüllüler aynı sofrada buluştu

Yoncadır Kadın Derneği tarafından geleneksel hale getirilen iftar programının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programında yaklaşık 350 bağışçı, gönüllü ve davetli aynı sofrada buluştu.

Dernek Başkanı Cansu Vatansever Tüfekçi, programda yaptığı konuşmada, kadınların birbirine omuz verdiğinde hayatın her alanında daha güçlü olduğuna inandıklarını söyledi.

Dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte büyümenin değerli olduğunu ifade eden Tüfekçi, geceye katkı sağlayan girişimci kadınlara ve markalara teşekkür etti.

Derneğin yenilenen web sitesini tanıtan Cansu Vatansever Tüfekçi, derneğin büyüdükçe kendini yenilediğini ve dijital altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Yeni sistem sayesinde derneğe destek olmak isteyenlerin artık online bağış sistemi üzerinden kredi kartıyla bağış yapabileceği aktarıldı. Ayrıca dernekle birlikte yol yürüyen markalar için web sitesinde kalıcı sponsorluk alanları oluşturulduğu da duyuruldu.

Program, protokol konuşmaları ve sema gösterisinin ardından sona erdi.