Yomra'da 95 Yaşındaki Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Yomra ilçesinde 65 yaşındaki A.S. yönetimindeki otomobil, 95 yaşındaki Halim Yetim'e çarptı. Ağır yaralanan Yetim, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

A.S. (65) yönetimindeki 61 AGZ 544 plakalı otomobil, Yomra-Özdil Grup Yolu'nda Halim Yetim'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yetim, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Salih Tezcan - Güncel
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