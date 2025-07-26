Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaşlı Kadına Araç Çarptı: Hayatını Kaybetti

Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaşlı Kadına Araç Çarptı: Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir SUV aracın çarptığı 68 yaşındaki Gülenaz Hazar hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, SUV tipi aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Karasu-Kocaali kara yolunun Karasu Mahallesi mevkisinde Z.Ç. idaresindeki 34 CLR 137 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülenaz Hazar'a (68) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri Hazar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hazar'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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