Batman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

BATMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Türkan A. (14), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gercüş ilçesi Kırkat Göleti yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan A.'ya, Y.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Türkan A. metrelerce savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkan A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Hafif ticari araç sürücüsü Y.A. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı