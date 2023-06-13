Yolcuyu almayan taksi şoförü sert kayaya çarptı: Sen hayırdır, beni arabaya almıyorsun

İstanbul'da bir yolcuyu almayan taksi şoförü sert kayaya çarptı. Yolcunun tepkisiyle karşılaşan taksi şoförü ne yapacağını bilemedi. Taksi şoförünü kolundan tutarak zorla araca bindiren yolcu, Sen hayırdır, beni almıyorsun arabaya. Bin arabaya, geç direksiyona" dedi.

İstanbul'da genellikle değişim saatini bahane ederek karşıya veya uzak mesafeye yolcu götürmeyi reddeden taksi şoförleri en sonunda yolcuları çileden çıkardı. Sosyal medyaya düşen bir görüntü gündem oldu.

TAKSİ ŞOFÖRÜNE BEKLENMEDİK TEPKİ

İstanbul'un işlek noktalarından birisinde bir taksi şoförü, bir yolcuyu arabasına almak istemedi. Taksi şoförü yoluna devam etmek isterken yolcunun beklemediği tepkisiyle karşılaştı.

"BİN ARABAYA GEÇ DİREKSİYONA"

Araca alınmamasına çok sinirlenen yolcu, taksi şoförünü kolundan tutarak zorla arabaya bindirdi. Kendisini istediği yere götüreceğini söyleyen yolcu, şoföre, "Sen hayırdır beni almıyorsun arabaya. Bin arabaya geç direksiyona. Bin arabaya sen kimsin?" sözleriyle tepki gösterdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun taksi şoförünü yaka paça araca bindirdiği anlarda çevredekilerin şaşkınlıkla yaşananları izlediği görüldü.