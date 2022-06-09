Yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alan taksici kendi aracında yakalandı - Haberler

Yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alan taksici kendi aracında yakalandı İstanbul Şişli'de taksiyle yolculuk yapan bir vatandaş, kredi kartını düşürdü. Kartından alışveriş yapıldığını fark eden vatandaş, polise haber verdi. Karttan 600 TL harcadığı tespit edilen taksi şoförü kendi aracında yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan H.A'nın bilgisi dışında kredi kartından 600 lira çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı. BENZİN SATIN ALDI İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir taksi sürücüsünün, kartı kullanarak aracına akaryakıt aldığını tespit etti. ARACINDA GÖZALTINA ALINDI Taksi plakasından kimlik bilgisi belirlenen K.S, Eskişehir Mahallesi'nde aracında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.S, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. AA / Taha Erham Keleş - Güncel Eskişehir Şişli Güncel Haberler

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