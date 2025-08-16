Yol Yapım Çalışmaları ve Açık Hava Sinema Etkinliği

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarını inceledi. Ayrıca, Pınarhisar Belediyesince düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlara 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi izletildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, yol yapım çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi ekiplerince Okçular, Akpınar, Çavuş ve Doğanca köylerinde yürütülen yol yapım çalışmalarını takip eden Balaban, yetkililerden bilgi aldı.

Köy yollarının asfaltlandığını ifade eden Balaban, yolların iyileştirilmesi için ekiplerin var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Açık hava sinema etkinliği yapıldı

Pınarhisar Belediyesince açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Pınarhisar Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan dev ekranda vatandaşlara "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi izletildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, açık hava sineması etkinliğine ilgi gösteren herkese teşekkür ederek, sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

