Haberler

Yol vermek isterken kamyoneti ile kaza yaptı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yol vermek isterken kamyoneti ile kaza yaptı; o anlar kameradaBURSA'da yol vermek isterken park halindeki aracı fark etmeyen şoförün kullandığı kamyonet, otomobile çarptı.

Yol vermek isterken kamyoneti ile kaza yaptı; o anlar kamerada

BURSA'da yol vermek isterken park halindeki aracı fark etmeyen şoförün kullandığı kamyonet, otomobile çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen kamyonetin şoförü, karşı yönden gelen belediye otobüsüne yol vermek için manevra yaptı. Bu sırada yol kenarında park halindeki otomobili fark etmeyen şoförün kullandığı kamyonet, araca çarptı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan kazanın ardından kamyonet sürücüsünün uzaklaştığı, daha sonra şikayet üzerine otomobildeki zararı karşılayacağını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor

Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor