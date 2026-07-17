Haberler

Yol verme tartışmasında aracından inen sürücüye 261 bin TL ceza

Yol verme tartışmasında aracından inen sürücüye 261 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yol verme tartışmasında aracından inip diğer sürücünün üzerine yürüyen R.M. ve eşine toplam 261 bin TL, diğer sürücüye ise 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

MERSİN'de yol verme tartışmasında aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen R.M.'ye ve araç sahibi eşine toplam 261 bin TL, diğer sürücü S.Ü.'ye ise 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kaleköy Kelveli Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, iki sürücünün cadde üzerinde 'yol verme' nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen kişinin R.M. olduğunu tespit etti. Ekipler, R.M. ve aracın sahibi olan eşine ilgili maddelerden toplam 261 bin TL para cezası uyguladı. Tartışmaya karışan diğer araç sürücüsü S.Ü.'ye ise 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar

Yazışmalar ortaya çıkardı: Tek maça bastıkları para bir servet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan şok etti
Kadın kıyafeti giyip, kurşun yağdırdı, ardından kayıplara karıştı

Silahlı saldırganın tanınmamak için yaptığı "yok artık" dedirtti

Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer

Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzon'a transfer
Talisca'ya üst üste talipler

Fenerbahçe'ye talih kuşu! Taraftar bir tane istiyordu, iki tane çıktı
Aziz Yıldırım istemedi, Sadettin Saran vazgeçti! Fenerbahçe'de düğün krizi

Aziz Yıldırım rest çekti: Onu asla düğününde görmek istemiyorum
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı