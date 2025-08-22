Yol Verme Tartışması Sonrası EGO Şoförüne Saldırı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde yol verme tartışmasında EGO otobüsü şoförüne saldıran otomobil sürücüsü Y.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Menderes Mahallesi'ndeki Hatipoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikteki yol verme tartışması sonrası otomobilinden inen Y.Ö., EGO otobüsünün şoförüne saldırdı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Y.Ö., polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü belgesine el konulan Y.Ö. hakkında; trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheli Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.