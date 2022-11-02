Yol verme kavgasında baltalı saldırı Güncel Haberler SANCAKTEPE'de yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü, minibüs şoförüne baltayla saldırdı. SANCAKTEPE'de yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü, minibüs şoförüne baltayla saldırdı. Minibüsün camını kıran sürücü, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada bastonuyla araya giren yaşlı bir kadın yaşanan arbedede yere düştü. Sancaktepe'de dün saat 13.00 sıralarında trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle bir minibüs şoförüyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen sürücü baltayla minibüsün camını kırdı. Minibüs şoförü saldırı sırasında aracından inmedi. Çevredekiler otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, bastonuyla araya giren yaşlı bir kadın arbede sırasında yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi. Baltalı yol verme kavgası çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına da girdi. Kavgaya tanık olan esnaf Osman Ali Ekber, "Olayın nasıl gelişti anlayamadı. Minibüsün camının kırıldığını gördük. Sonrasında arbede yaşandı" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sancaktepe Güncel Haberler

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