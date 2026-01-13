Haberler

Maltepe'de otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada

Maltepe'de otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması, bir motosikletle çarpışmaya sebep oldu. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme inatlaşması kazaya yol açtı. Önündeki otomobili geçmek için sağ şeride manevra yapan otomobil sürücüsü, motosikletle çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. İddiya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü yolda birbirlerine yol vermemek için inatlaşmaya başladı. Maltepe köprüsüne kadar bu ısrarını sürdüren otomobil sürücüsü, önündeki otomobili geçmek için sağ şeride manevra yaparak öne geçmeye çalıştı. Otomobil bu sırada arkadan gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza başka bir sürücünün araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı

Herkes içinde ilaç var sandı, gerçek ağızları açık bıraktı