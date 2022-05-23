YÖKAK, Ankara Üniversitesine 'kurumsal akreditasyon' verdi

Ankara Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Ankara Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen "YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni"nde, ulusal ve uluslararası gelişme ve değişimlerin üniversiteleri de etkilediğine dikkati çekti.

Ekonomik kriz, salgın hastalık, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sıkıntılar ile teknolojik gelişmelerin yükseköğretimde değişikliklere neden olduğunu belirten Kar, "Diplomalar öğrencilerimizin mezun olduğu dönem itibarıyla yetkinlik ve yeterliliklerini gösteriyor ama 10 yıl sonra o yeterlilik ve yetkinlikler güncelliğini kaybedebiliyor. Mesela gelişmiş ülkelerde çalışanlarla ilgili raporlarda çok sayıda çalışanın yetkinlik ve yeterliliklerinin iyileştirilmesi ve güncellenmesine yönelik eğitimlere ihtiyaç duyduğunu görüyoruz." dedi.

Kar, Türkiye'nin önündeki fırsatları daha iyi değerlendirmesi ve ekonomik kalkınması için yükseköğretim kurumlarına da görev ve sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi, üniversitelerimizin hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileştirme anlayışı içinde temel fonksiyonları olan eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı alanlarındaki faaliyetlerini paydaşlarının beklentilerine ve amaca uygun olarak yerine getirdiğine dair kamuoyuna verdiği güvencedir." diye konuştu.

Kalite Güvencesi Sistemi'nin Türk üniversitelerinin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Kar, "YÖKAK vesilesiyle üniversitelerimiz, verilerini sistematik olarak toplamaya, bunlarla uluslararası derecelendirme kuruluşlarına başvurmaya başladılar. Anadolu'da birçok yeni kurulan üniversitenin bile verilerini topladığı için uluslararası sıralamalarda yer aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kar, Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan üniversitelerin ÖSYM'nin kılavuzlarında da belirtileceğini, bunun da öğrencilerin üniversite seçimlerinde etkisi olacağını söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Türkiye'nin yükseköğretimde büyük dönüşüm ve gelişim yaşadığını kaydetti.

Yükseköğretimde kaliteyi artırmaya yönelik ciddi adımlar atıldığını belirten Ünüvar, YÖKAK'ın Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni almaya hak kazanmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kar, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni Prof. Dr. Ünüvar'a takdim etti.