Haberler

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesine soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, öğrencilerin inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu
Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri

Ünlü oyuncuya tribünde unutamayacağı teklif! Yanıtı alkış topladı
Betül'ü boynundan bıçakla yaralayan sanığa tahliye kararı

Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak

Tüm dünyanın gözü bu 11 dakikada