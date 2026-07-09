Haberler

YÖK'ten İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın kapatılmasına soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK, Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim ayeti bulunan pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve alkışlanması olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Açıklamada, inanç ve ifade özgürlüğünün zedelenmesine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu
Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak

Tüm dünyanın gözü bu 11 dakikada
YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayetli pankart' krizine soruşturma

YÖK, Yeditepe Ünivetsitesi'ndeki "Ayetli pankart" krizine el attı
Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var

Beştepe'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' çıkışı
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı