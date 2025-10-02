YÖK ve ÜAK'tan İsrail'e Kınama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) ve yükseköğretim kurumları, yayınladıkları ortak bildiriyle İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınadı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kurul'da düzenlenen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası Lansman Toplantısı"nın açılışında, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırıyı kınamak için hazırlanan ortak basın bildirisini okudu.

Bildiride, İsrail'in yaklaşık iki yıldır Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu Filistin halkını hedef alan katliam politikasının tüm insanlığın vicdanını derinden yaraladığı belirtildi.

Hukuki, ahlaki ve vicdani hiçbir sınır tanımaksızın gerçekleştirilen vahşi katliama karşı 46 ülkeden yüzlerce aktivistin, Gazze halkına destek ve İsrail'in bölgeye uyguladığı ablukayı kırmak için harekete geçtiği anımsatılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Adını 'kararlılık' anlamına gelen '?umud' kelimesinden alan uluslararası özgürlük filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil eden sivil ve barışçıl bir dayanışma koalisyonudur. Maalesef vahşetin, barbarlığın, terörün, zulmün ve soykırımın temsilcisi İsrail, bütünüyle barışçıl amaçlar taşıyan Sumud Filosu'na saldırmış ve Türk vatandaşlarımızın da aralarında bulunduğu yüzlerce aktivist alıkoyulmuştur.

Sumud Filosu'na ve Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine karşı her türlü müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. YÖK, ÜAK ve yükseköğretim kurumları olarak İsrail'in müdahalesini şiddetle kınıyor ve uluslararası yükseköğretim camiasını da İsrail'e karşı tavır almaya davet ediyoruz."