YÖK'ten yurt dışında eğitim alacaklara "tanınırlık" uyarısı

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışında eğitim almak isteyenlere, seçilecek üniversitelerin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. Tanınmayan kurumların diplomalarının geçersiz olacağına dikkat çekildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan vatandaşlara, mağduriyet yaşamamaları için tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan önce kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmeyeceği, adayların tercih edecekleri yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden "Okul Tanıma Belgesi Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecekleri belirtildi.

e-Devlet üzerinden kurum bilgisine ulaşılamaması halinde ilgili kurumun tanınırlık durumunun tespiti için "Okul Tanıma Dilekçesi" doldurularak Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, YÖK tarafından tanınmayan, bazı ülkelerde resmi statüsü bulunmayan veya kamuoyunda "diploma fabrikası" olarak bilinen kurumların çeşitli reklam ve yönlendirmelerle öğrenci çekmeye çalıştığı ifade edilerek, bu tür kurumlardan alınan diplomaların Türkiye'de geçerliliğinin bulunmadığı ve denklik verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Dijital platformlar, sosyal medya ve bazı danışmanlık şirketleri aracılığıyla, "YÖK onaylı", "denklik garantili", "devlet onaylı üniversite", "yüzde 100 denklik", "sınavsız denklik" gibi gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanılabildiği kaydedilen açıklamada, bu tür beyanların adayları yanlış yönlendirme riski bulunduğu ve itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, herhangi bir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, YÖK tarafından tanınan kurumlardan mezun olanların denklik başvurularının, mezuniyet sonrasında bireysel başvuru kapsamında sunulan belgeler üzerinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

YÖK'ün Ankara dışında karar almaya yetkili herhangi bir şubesi veya bağlı danışmanlık kuruluşunun bulunmadığı, aracı kişi ya da kurumlar tarafından sunulan "işlem yapılacağı, sürecin hızlandırılacağı veya olumlu sonuçlandırılacağı" vaadi içeren beyanların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "tanıma" ve "denklik" kavramlarının sıklıkla karıştırıldığına işaret edilerek, tanımanın yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun, YÖK tarafından resmi olarak kabul edilmesi anlamına geldiği, denkliğin ise alınan diplomanın Türkiye'deki ilgili dereceye eşdeğer sayılıp sayılmadığına ilişkin mezuniyet sonrasında yapılan değerlendirme olduğu hatırlatıldı.

Tanınmayan bir kurumdan alınan diplomalar için denklik verilmesinin mümkün olmadığı anımsatılan açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklara itibar etmeleri, tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan teyit etmeleri ve gerçek dışı vaatlere karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Mesai yok, maaş var! Belediye başkanı gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım

Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım