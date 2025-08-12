YÖK'ten YÖKSİS Güvenliği Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde sızma veya yetkisiz erişim olmadığına dair açıklama yaptı. Kurum, veri güvenliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'ndan (YÖK), Yükseköğretim Bilgi Sistemi ( Yöksis ) ve veri merkezi iddialarıyla ilgili, "Herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir" açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

