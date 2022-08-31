YÖK'ten şiddet gören sağlıkçılara 'hukuki destek' yönetmeliği

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), görevleri sırasında şiddet gören sağlık çalışanlarına sağlanacak hukuki yardımların esaslarını belirleyen yönetmelik hazırladı. Yönetmeliğe göre, YÖK'e bağlı kurumlarda şiddet mağduru sağlık çalışanlarına, ilgili üniversite kadrosunda bulunan avukatlar tarafından hukuki destek sağlanacak.

'663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 'Hukuki Yardım' başlıklı 54'üncü maddesi, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sağlık personeline karşı işlenen suçlar nedeniyle ceza hukuku kapsamında yürütülen işlem ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlık ve bağlı kuruluşlarca hukuki yardım yapılmasını kapsıyor. Madde ayrıca devlet ve vakıf üniversitelerine ait birimlerde görevli sağlık çalışanlarına da ilgili üniversite tarafından hukuki yardım yapılmasını öngörüyor.

Kanunlarda suç olarak tanımlanan fiilin işlendiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, rektörlük tarafından bu yönetmelik hükümleri resen uygulanacak ve mağdurun veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınacak.