YÖK'ten Can Holding Soruşturması Hakkında Açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sürece dahil olmasının eğitimi etkilemeyeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sürece dahil edilmesiyle ilgili olarak, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" dedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında, holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edildi.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Özvar, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini vurguladı.

