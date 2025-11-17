YÖK, Özbekistan Heyetini Ağırladı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, El-Yurt Umidi Vakfı İcra Direktörü Gulnoza Ismailova ve beraberlerindeki heyeti YÖK'te ağırladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Türkiye ve Özbekistan arasındaki yükseköğretim işbirliğinin mevcut durumu ele alındı. Görüşmede, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, stratejik alanlardaki ortaklıkların güçlendirilmesi ve iki ülke yükseköğretim sistemleri arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik başlıklar değerlendirildi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Özvar, "Bugünkü istişarelerin, önümüzdeki dönemde daha güçlü ve sürdürülebilir yükseköğretim ortaklıklarına kapı açacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri için Özbekistan heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.