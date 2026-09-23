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YÖK İranlı öğrencilere öğrenim ücretlerinde taksit ve ek süre imkanı sağladı

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YÖK, İran'da internet ve iletişim altyapısındaki aksamalar nedeniyle öğrenim ücretini ödeyemeyen İran uyruklu öğrencilere ek süre ve taksit imkanı sağladı. Karar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarına ait ücretleri kapsıyor.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) İran uyruklu üniversite öğrencilerine yönelik, öğrenim ücretlerinin ödenmesi sürecinde taksitlendirme ve ek süre imkanı sağlayan düzenleme yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, düzenlemenin İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle öğrenim ücretlerini süresi içinde ödeyemeyen İran uyruklu öğrencilerin durumları üzerine yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖK'e iletilen başvurularda öğrenciler, internet ve iletişim altyapısındaki sorunlar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıklarını ve yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri için öğrenim ücretlerini zamanında ödeyemediklerini bildirdi. Konuyu değerlendiren Yükseköğretim Yürütme Kurulu, İran uyruklu öğrencilerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarına ait öğrenim ücretlerini ödeyebilmeleri için yükseköğretim kurumları tarafından makul süre tanınmasına karar verdi. Üniversiteler, ödeme sürecinde öğrencilere taksitlendirme imkanı da sağlayabilecek. Karar, gereği yapılmak üzere tüm üniversitelere bildirildi."

Kaynak: AA
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