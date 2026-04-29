YÖK, doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemleri için üniversitelere yazı gönderdi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tüm üniversitelere, doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tüm üniversitelere, doğum yapan lisansüstü öğrencilerin ek süre işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, 6 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2'nci maddesi ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35'inci maddesine eklenen 9'uncu fıkrada yer alan "Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz." hükmü anımsatıldı.

Çeşitli üniversite rektörlüklerinin, söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin görüş talep eden yazılarının, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22 Nisan tarihli toplantısında incelendiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yönetmelik yayımından önce doğum yapan ve öğrenciliği devam eden öğrencilerin anılan Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, kayıt tarihi itibarıyla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin öğrencilik süresi içinde süre şartı olmadan ek süre talebinde bulunabilecekleri, doğum sonrası iki dönem kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurma tarihinin bitiminde talep etmeleri halinde söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında iki dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri, yüksek lisans, doktora programlarında kayıtlı ve tez düzeltme sürecindeki öğrencilerin doğum yapmaları halinde söz konusu Yönetmelik hükmünden yararlanabilecekleri, öğrencilik süresi içinde birden fazla doğum yapan lisansüstü öğrencilerin her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri (Yönetmelik değişikliğinden önce birden fazla doğum yapan öğrencilerin de her doğum için ikişer dönem ek süre talebinde bulunabilecekleri) uygun görülmüştür."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
