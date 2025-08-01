YÖK Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar, Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek Atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Erol Özvar yeniden atanırken, Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek getirildi.
REKABET Kurulu ve Yükseköğretim Kuruluna atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Erol Özvar, tekrar YÖK Başkanlığına getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına ise Prof. Dr. Erol Özvar tekrar getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel