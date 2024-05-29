YÖK Başkanı: Yaratıcı Yaklaşım ve Hızlı Uyum Yükseköğretim İçin Önemli

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hızla değişen dünyada yaratıcı bir yaklaşıma sahip olmanın, yeni gelişmelere hızla uyum sağlayabilmenin yükseköğretim alanı için de geçerli olduğunu belirtti.

Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı'na, YÖK Başkanı Özvar'ın yanı sıra bir çok ülkeden bakanlık ve yükseköğretim seviyesindeki çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Konferans kapsamındaki "Köprüler Kurmak-İnovasyon, Kalite ve Ortaklığın Geliştirilmesi" konulu panelde konuşan Özvar, Türk üniversitelerinin mevcut program olanaklarını geliştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Dijital teknolojinin gelişmesine paralel yükseköğretimde özellikle yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Özvar, "Hızla değişen dünyada yaratıcı bir yaklaşıma sahip olmak, yeni gelişmelere hızla uyum sağlayabilmek şarttır, bu durum yükseköğretim alanı içinde geçerlidir." dedi.

"Her kriz yeni stratejileri hayata geçirmenin ne kadar kritik olduğunu öğretti"

Özvar, Türkiye'de, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin, inovasyonun ve kriz zamanlarında dijital hizmet ve teknolojinin uygun şekilde kullanılmasının değerini gösterdiğini ifade etti.

YÖK Başkanı Özvar, "Karşılaştığımız her kriz bize yeni stratejileri bir an önce hayata geçirmenin ne kadar kritik olduğunu öğretti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eğitim programlarının verimliliğin artırılmasına yönelik bir çerçeveye sahip olduğunun altını çizen Özvar, "Türk üniversiteleri ve yükseköğretim sistemi, mevcut programların olanaklarını geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyor, Avrupa Yükseköğretim Alanı içindeki tüm kurum ve ülkelerle kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde işbirliğine tamamen açıklar." değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, uzmanlık ve deneyim istifadesi ile kaynakların bir araya getirilmesinden herkesin faydalanabileceğini söyledi.

Konferans yarın sona erecek.