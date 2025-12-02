YÖK Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi Rektörü Emomali Saifiddin Nasriddinzoda ile bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Duşanbe ziyaretinin ikinci gününde Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Özvar ziyaretinde, Rektör Nasriddinzoda ile bir araya gelerek iki ülke üniversiteleri arasında akademik ortaklıkların geliştirilmesine yönelik imkanları değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye'den bir üniversite ile "kardeş üniversite" ilişkisi kurulmasına ilişkin karşılıklı sözlü mutabakat da yapıldı.

Ziyaret kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a ithafen oluşturulan müzeyi de gezen Özvar, ülkenin eğitim tarihine ve kültürel mirasına ilişkin bilgiler alarak ve üniversitenin hatıra defterini imzaladı.

Açıklamada, Erol Özvar'ın ??Tacikistan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Kobilcon Huşvahtzoda'yla görüşmesinin iptal olduğu bildirildi.