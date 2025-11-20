Haberler

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Staj ve Diploma İddialarına İlişkin Açıklamalar

Güncelleme:
YÖK Başkanı Erol Özvar, staj veya internlik aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlere yönelik yeni bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı. Ayrıca sahte diploma iddiaları hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Haber: Zeynep Bozuklu - Ogün Akkaya

(TBMM) - YÖK Başkanı Erol Özvar, "Staj veya internlik aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı bir düzenlemeyi Meclis'imize sunmak üzereyiz dedi. Özvar, sahte diploma iddialarına ilişkin ise "Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıyı intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Yüksek Öğretim Kurulu özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başlı diploma olmak üzere tüm sahtecilikle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, komisyon üyesi milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Öğrenci sayılarına ilişkin bilgi veren Özvar, Türkiye'de lisans düzeyinde örgün eğitimde 3 milyon 773 bin öğrencinin okuduğunu, açıköğretimde ise 2 milyon 700 bin, toplamda ise lisans öğrenci sayısının 6.475 bin olduğunu söyledi. Özvar, "Biz açık ve uzaktan öğretimdeki öğrencileri daha ziyade yaşam boyu öğrenim çerçevesinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgün öğretim dikkate aldığımız zaman toplamda 3.773 bin öğrencimiz var. Dolayısıyla OECD rakamlarıyla mukayese edildiğinde ortalama o rakamları tutturduğumuzu ifade edebiliriz. Lisans üstünde öğrenci sayımız ise toplamda 429 bin. Bunun 324 bini yüksek lisans, 93 bini doktora öğrencisidir" diye konuştu.

"Kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte"

Özvar, sahte diploma iddialarına ilişkin ise "Kamuoyuna yansıyan iddialar kurulumuz tarafından yargıyı intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. Yüksek Öğretim Kurulu özellikle denklik süreçlerinde tespit ettiği başlı diploma olmak üzere tüm sahtecilikle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunmaktadır. Ayrıca kurulumuza konuyla ilgili iletilen ihbar ve şikayetler ivedi ve özenle değerlendirilmekte. Adli ve idari makamlara iş birliği içerisinde gerekli işlemler yapılmaktadır" yanıtını verdi.

Özvar, yatay geçiş işlemlerine ilişkin ise "Yüksek öğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş çift ana dal yan dalı ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda yüksek öğretim kurumları tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yatay geçiş başvurularında sundukları belgelerin doğruluğu ve geçerliliği ilgili üniversiteler tarafından incelenmekte olup, test edilen sahtecilik diploma, transkript, her ne varsa resmi olarak ve diğer usulsüzlüklere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli idari işlemler tespit edilmekte, adli makamların suç durusunda bulunulmaktadır. Bunun istisnası söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özvar, üniversite öğrencilerine af gelip, gelmeyeceği yönündeki soruya ise "Afla alakalı bir çalışma şu anda yapılmaktadır. Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya internlik aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı bir düzenlemeyi şu anda Sayın Meclis'imize sunmak üzereyiz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
