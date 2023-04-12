Yoğun yağış nedeni ile Tağar çayı taştı, bağ evleri ve araziler su altında kaldı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yoğun yağış nedeni ile Tağar çayı taştı.

Yoğun yağış nedeni ile Tağar çayı taştı, bağ evleri ve araziler su altında kaldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yoğun yağış nedeni ile Tağar çayı taştı. Taşkınlar nedeni ile bağ evleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Çemişgezek ilçe merkezinde akan Tağar çayı, sağanak yağış sonrası bu yıl ikinci kez taştı. Tağar çayı kıyısında bulunan Küçük Kumluk ve Çaybağı mevkiindeki tarım arazileri ve bağ evleri taşkından zarar gördü. Yağışların hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.