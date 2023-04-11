Yoğun yağış nedeni ile Munzur çayı taştı, yol ulaşıma kapandı Tunceli'de yoğun yağışın ardından Munzur çayının taşması nedeni ile Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolu ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Yoğun yağış nedeni ile Munzur çayı taştı, yol ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de yoğun yağışın ardından Munzur çayının taşması nedeni ile Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolu ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun 0-60 kilometreleri arasında Munzur çayının 3 ayrı noktadan taştığı kaydedildi. Açıklamada, buranın ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.