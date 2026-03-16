Yolu kapanan köylerdeki hastalar için ekipler seferber oldu

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bir genç, ekiplerin 2,5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Ağrı'da da benzer bir durum, arazi tipi ambulansla gerçekleştirilen müdahale ile aşıldı.

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Hakan Özdemir (25), ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı. Ağrı'da ise bulantı ve kusma şikayeti yaşayan Ahmet Turan'a (66), köy yolunun kapalı olması nedeniyle arazi tipi ambulansla ulaşıldı.

Muş merkeze bağlı Üçevler köyünde rahatsızlanan Hakan Özdemir'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip yardım istedi. İhbar üzerine adrese İl Özel İdaresi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köye ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından ulaşabildi. Sağlık görevlileri, Özdemir'e ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Muş Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ağrı merkeze bağlı Orta Yokuş köyünde ise Ahmet Turan'ın bulantı ve kusma şikayeti üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olumsuz hava koşulları ve köy yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri arazi tipi ambulansla köye ulaştı. Sağlık görevlileri, Turan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
