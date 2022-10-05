Yoğun bakımda yatan yaşlı kadına işkence yapıp video çektiler! Paraları saçarken söylediği sözler infial yarattı

Yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadına sağlık çalışanları tarafından yapılan iğrençlikler sosyal medyada infial yarattı. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen videoda, yaşlı kadının yüzüne para saçan erkek bir sağlıkçının "Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" dediği duyuluyor.

İnternete düşen bir videoda, özel bir hastanede çalıştığı iddia edilen erkek sağlık görevlisinin yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadına işkence yaptığı görüntüler yer aldı.

"PARALARI NEDEN ATIYORUM BİLİYOR MUSUN, SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"

Elindeki kağıt paraları yatakta yatan kadının yüzüne saçan sağlık görevlisi, "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" ifadesini kullanıyor.

VİDEOYU KAYDEDEN KADIN DA DİĞER ÇALIŞANA AKIL VERDİ

O esnada görüntüleri kaydeden kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada onlarca kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Video infial yaratmasına rağmen resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.