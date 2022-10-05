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Yoğun bakımda yatan yaşlı kadına işkence yapıp video çektiler! Paraları saçarken söylediği sözler infial yarattı

Güncel Haberler

Yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadına sağlık çalışanları tarafından yapılan iğrençlikler sosyal medyada infial yarattı. Özel bir hastanede çekildiği iddia edilen videoda, yaşlı kadının yüzüne para saçan erkek bir sağlıkçının "Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" dediği duyuluyor.

İnternete düşen bir videoda, özel bir hastanede çalıştığı iddia edilen erkek sağlık görevlisinin yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadına işkence yaptığı görüntüler yer aldı.

Elindeki kağıt paraları yatakta yatan kadının yüzüne saçan sağlık görevlisi, "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" ifadesini kullanıyor.

O esnada görüntüleri kaydeden kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

Sosyal medyada onlarca kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. Video infial yaratmasına rağmen resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Necati Türk:

Yoğun bakım ve ameliyat odalarına şeffaf olması için kamera koyulması gerekir hasta yakını bu kameralardan hastasını izlemeli canlı olarak

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hsn src:

Bu haberi her okuyan mutlaka bir empati kurup, ailesinden birini o kadının yerine koymuştur. Bu görevlilerde keşke yatan hastanın yerine kendi sevdiklerinide koysalar, eminim böyle ciddiyetsizlikler ortaya çıkmazdı.

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emmi:

sağlıkta şiddet yasası varda hastalara şiddetten neden hiç bahsetmiyor sayın bakan! Her hastaneye gittiğimde hem şiddete hemde psikolojik baskıya hastaların nasıl maruz kaldığını görüyorum!

Cevap Yaz 14 230 Yayından Kaldır
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