YKS Türkiye 5'incisi Yusuf Arda Özkan, Sürecini Gazze'deki Yaşıtlarına Armağan Etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türünde Türkiye 5'inciliği elde eden Yusuf Arda Özkan, başarısını Gazzeli yaşıtlarına armağan etti.

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulundan 2020 yılında mezun olan Özkan, girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Çankırı üçüncüsü olarak Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini (Kartal AİHL) kazandı.

Yoğun çalışma sürecinin ardından girdiği YKS'de sözel puan türünde Türkiye 5'incisi olan Özkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gitmeyi hedefliyor.

Yusuf Arda Özkan, AA muhabirine, YKS sürecinde okulunun ve öğretmenlerinin kendisine çok fazla katkı sağladığını söyledi.

Eğitim süresi boyunca okulun her türlü motivasyonu ve imkanı kendilerine sunduğunu belirten Özkan, İstanbul'da okumanın sağladığı imkanlardan da ellerinden geldiğince faydalanmaya çalıştıklarını anlattı.

Okulun kendilerine çalışma programı sunduğuna işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

"Kütüphanemiz, kursumuz hepsi okulumuzun içindeydi. Bana en büyük katkıyı da arkadaşlarım sağladı. Güzel bir ortamda, azimli arkadaşlarla çalışmak çok katkı sağladı. Her biri birbirinden çalışkan, zeki ve birbirimizi de destekleyerek, beraber başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. İnşallah vatana, ümmete, millete hayırlı bir birey olarak bundan sonraki hayatımda da akademide güzel bir yere gelmeyi istiyorum."

"Bu başarı güzel bir şey ama hayatın amacı değil"

Sınava hazırlanma sürecinde arkadaş ortamının kendisini motive ettiğini dile getiren Özkan, "Birbirimizi her zaman gayretle, azimle teşvik ederek bu süreçte ilerledik. Onun dışında okulumuzun da güzel motivasyon araçları vardı." ifadelerini kullandı.

Özkan, sonuçtan dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tabii bu başarı güzel bir şey ama hayatın amacı değil. Sadece ömrümüzün bir parçasında tebessüm ettirecek güzel bir anı olarak kalacak. Buna çok fazla sevinmek ya da çok fazla üzülmek hiçbir şey elde ettirmez bizlere. Çok fazla da sevinemiyoruz ayrıca. Günümüzde Gazze başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizi düşününce buruk bir sevinç oldu. Bu başarımızı oradaki yaşıtlarımız, orada üniversite sınavına giremeyen, mazlum, mağdur kardeşlerimize hediye ediyorum."