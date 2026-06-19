YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmayacak

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, yarın yapılacak YKS nedeniyle gürültü kirliliğini ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla, meydanlarda maç yayını yapılmamasını istedi. Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türkiye saati ile 06.00'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları iptal edildi. Valilikler ve belediyeler tarafından, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşmada sorun yaşamamasının yanı sıra gürültü kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler de alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı