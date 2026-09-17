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YKS ek yerleştirme süreci başladı

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- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: "Tercihler, 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM kurumsal web sayfası ve aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılacak"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecinin başladığını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, Yükseköğretim programları ek yerleştirme süreci başladı. Tercihler, 17-21 Eylül tarihleri arasında ÖSYM kurumsal web sayfası ve aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Tercihleriniz sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre de adaylar 2026-YKS ek yerleştirme için tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabilecek.

2026-YKS ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA
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