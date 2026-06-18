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Bakan Çiftçi: YKS'de 44 bin 886 personelimiz görev yapacak

Bakan Çiftçi: YKS'de 44 bin 886 personelimiz görev yapacak
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026'da yapılacak YKS'de 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev alacağını, sınav güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20- 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılacak 2 milyon 425 bin 560 evladımızın huzur, güven ve sükunet içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığımızın tüm birimleriyle hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Ülke genelinde 11 bin 883 okulda; 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edilecek; sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır. Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirler en üst seviyede uygulanacak; sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır" dedi.

'355 NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK'

Bakan Çiftçi, açıklamasında, "Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz; 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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