Bakan Çiftçi: "YİMER 157, 15 bin 821 kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağladı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2015'te kurulan Yabancılar İletişim Merkezi'nin (YİMER 157) bugüne kadar 15 bin 821 kişinin hayatının kurtarılmasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Denizin ortasında su alan bir bot… Aralarında bir yaşındaki bir bebek, 10 çocuk ve ayağından yaralı 80 yaşındaki bir büyüğümüzün de bulunduğu 35 insan yardım bekliyor… Tam o anda YİMER 157'ye bir çağrı ulaşıyor. Dakikalarla yarışılan süreçte doğru konum tespit ediliyor, kurumlar arası koordinasyon hızla sağlanıyor ve 35 insan güvenli bir şekilde karaya çıkarılıyor. İşte YİMER 157'nin asıl gücü de tam burada ortaya çıkıyor.

2015 yılında kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren YİMER 157, bugüne kadar 15 bin 821 kişinin hayatının kurtarılmasına önemli katkı sağlayarak büyük bir görev üstlendi. İhtiyaç duyulan her anda güvene, rehberliğe ve umuda dönüşen önemli bir iletişim köprüsü olan YİMER 157, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uluslararası platformlarda birçok kez ödüle layık görülen ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde Altın Madalya kazanan YİMER 157, bu başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösteriyor. Çünkü gerçek başarı sadece rakamlarla değil, dokunulan hayatlarla ölçülüyor. Bir annenin duasına, bir çocuğun geleceğine ve bir insanın yeniden umutla nefes almasına vesile olabilmek, alınabilecek en kıymetli ödüldür. Gece gündüz demeden görev yapan tüm personelimizi gönülden tebrik ediyor, özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, YİMER 157 ihbar hattına ulaşarak yardım talebinde bulunan kişilere destek ulaştırılmasını koordine eden personelin yaşadıklarını anlattığı videoya da yer verildi.