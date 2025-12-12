2025 Yılı Meslek Onur Ödülü Gazeteci Yılmaz Polat'a Verilecek

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti, 2025 yılı Meslek Onur Ödülü'nün, meslekte 55 yılı geride bırakan gazeteci Yılmaz Polat'a verileceğini açıkladı.

Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Meslek Onur Ödülü, Cemiyetin 80'inci kuruluş yılı ile Çalışan Gazeteciler Günü'nün birlikte kutlanacağı 10 Ocak 2026 tarihinde, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenecek resepsiyonda takdim edilecek.

Meslek Our Ödülü'nün bu yılki aday belirleme süreci, basın meslek örgütlerinin temsilcileri, kıdemli gazeteciler, akademisyenler ve ifade özgürlüğü savunucularının önerileri doğrultusunda yürütüldü. Yapılan önerilerin ardından Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in başkanlığında toplanan 2025 Meslek Onur Ödülü jürisi, bu yılki ödülün Yılmaz Polat'a verilmesine karar verdi.

Meslek Onur Ödülü, geçmiş yıllarda Altan Öymen, Bekir Coşkun, Hıfzı Topuz, Mustafa İstemi, Can Pulak ve Şükran Soner gibi gazetecilik alanında önemli isimlere sunulmuştu.