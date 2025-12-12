Haberler

2025 Yılı Meslek Onur Ödülü Gazeteci Yılmaz Polat'a Verilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteciler Cemiyeti, 2025 yılı Meslek Onur Ödülü'nün Yılmaz Polat'a verileceğini duyurdu. Ödül, 10 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek.

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti, 2025 yılı Meslek Onur Ödülü'nün, meslekte 55 yılı geride bırakan gazeteci Yılmaz Polat'a verileceğini açıkladı.

Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Meslek Onur Ödülü, Cemiyetin 80'inci kuruluş yılı ile Çalışan Gazeteciler Günü'nün birlikte kutlanacağı 10 Ocak 2026 tarihinde, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenecek resepsiyonda takdim edilecek.

Meslek Our Ödülü'nün bu yılki aday belirleme süreci, basın meslek örgütlerinin temsilcileri, kıdemli gazeteciler, akademisyenler ve ifade özgürlüğü savunucularının önerileri doğrultusunda yürütüldü. Yapılan önerilerin ardından Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'in başkanlığında toplanan 2025 Meslek Onur Ödülü jürisi, bu yılki ödülün Yılmaz Polat'a verilmesine karar verdi.

Meslek Onur Ödülü, geçmiş yıllarda Altan Öymen, Bekir Coşkun, Hıfzı Topuz, Mustafa İstemi, Can Pulak ve Şükran Soner gibi gazetecilik alanında önemli isimlere sunulmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
THY'nin 50 yıl önce düşen 'Bursa' uçağının sırrı çözülüyor

50 yıllık gizem çözüldü mü? Düşen uçağın enkazına Youtuber ulaştı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
title