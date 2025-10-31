Yıllardır Firar Eden Hükümlü Traktörde Yakalandı

Kırşehir'de, hakkında 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince tarlada traktör kullanırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de çeşitli suçlardan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.K'yi (31) bulmak için akrabalarının yaşadığı Kaman ilçesindeki köye operasyon düzenledi.

Kimlik taşımayarak kardeşinin ismini kullandığı, akrabalarının günübirlik tarım işlerinde çalıştığı, köyden dışarı çıkmadığı, saçını ve sakalını uzatarak kendini gizlediği belirlenen firari, tarlada traktör kullanırken yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.