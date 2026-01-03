Aydın'da aç kalan yılkı atları, şehir merkezine indi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde bulunan yılkı atları, yiyecek aramak için şehir merkezine indi.

Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın yüksek bölgelerinde sürüler halinde yaşayan ve sayıları 600'ü geçen yılkı atları, dün ilçeye bağlı Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evlerin bahçeleri ile tarım arazilerinde görüldü. Sürü halinde yiyecek arayan yılkı atları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.