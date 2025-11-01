Haberler

Yıldızeli'nde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada Recep Çınar hayatını kaybetti, Rıza Ulusoy ağır yaralandı. Olayda taraflar arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla birbirlerine karşılıklı ateş açan kişilerden Recep Çınar (33) hayatını kaybetti, Rıza Ulusoy (40) ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Recep Çınar ile Rıza Ulusoy arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Çınar ve Ulusoy tabanca ile birbirlerine karşılıklı ateş etti. Her ikisi de vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Recep Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Rıza Ulusoy ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnceleme sonrası Çınar'ın cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
