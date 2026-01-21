Haberler

Sivas'ta Yıldızeli dernek başkanları bir araya geldi

Güncelleme:
Sivas Yıldızeli'nde, Kuzey Kafkas Kültür Derneği ve çeşitli köy dernek başkanları, birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim konuları ele alındı ve ortak hareket etme kararı alındı.

Sivas'ta Yıldızeli dernek başkanları toplantı düzenledi.

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği ile Bedel, Karacaören, Kaman, Yavu ve Yusufoğlan köylerinin dernek başkanları birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Yıldızeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen toplantıda, Yıldızeli ve köylerinin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar, ilçenin ve köylerin sorunları ile çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ortak akıl ve koordinasyon ile Yıldızeli ve köylerine daha çok hizmet götürüleceğinin vurgulandığı toplantıda, dernek başkanları ortak hareket etme kararı aldı.

Yıldızeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fevzi Uçar, çok faydalı ve yararlı bir toplantı olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberlik toplantısının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Uçar, toplantıya katılan dernek başkanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
