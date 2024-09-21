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Yıldırım Isabeti Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın

Yıldırım Isabeti Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yağan yıldırım sonucu 35 yaşındaki Şükriye Kutlu hayatını kaybetti. Olay, kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kutlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet eden Şükriye Kutlu (35), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan Şükriye Kutlu'ya, kırsaldan evine dönerken yıldırım isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nusaybin Mardin Doğuş Yağan

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