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Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden çoban kardeşlerden biri hayatını kaybetti, iki kardeş yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yıldırım isabet eden çoban kardeşlerden biri öldü, 2'si yaralandı.

Göreşken Mahallesi Yayla mevkisinde kendi hayvanlarını otlatan O.O. (23), A.O. (27) ve D.O. (16) kardeşler, aniden bastıran yağmura yakalandı.

Bölgeye yıldırım isabet etmesi sonucu çoban kardeşlerden O.O. hayatını kaybetti, A.O. ve D.O. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar A.O. ve D.O. Şenkaya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, O.O. ise otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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