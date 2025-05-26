Yılanlara Fısıldayan Adam Doğaya Nasihat Verdi

Yılanlara Fısıldayan Adam Doğaya Nasihat Verdi
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Yılanlara Fısıldayan Adam Doğaya Nasihat Verdi
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Hatay'da çamaşır makinesine giren 1.5 metrelik kara yılan, 'Yılancı Kemal' tarafından doğaya salındı. Kemal Başer, yılanı insanlardan uzak durması konusunda uyararak doğanın önemine dikkat çekti.

'Yılanlara fısıldayan adam', çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik karayılanı nasihat vererek doğaya bıraktı

HATAY - Hatay'da bir evdeki çamaşır makinesine giren kara yılan, 'Yılancı Kemal' tarafından "Sevgili kara yılan bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" denilerek doğaya bırakıldı.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Payas ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik kara yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerden yılanı teslim alan haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, kara yılanı insan yaşamından uzak bir noktada doğaya saldı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer, doğaya bıraktığı yılana "Sevgili kara yılan bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" diyerek nasihat verdi.

Kara yılanların eko sistem için önemine değinen Başer, "Kara yılan, insanlara tehdidi olmayan ve zehirsiz bir sürüngen. Kemirgenlerle beslenir, fareleri yer. Bir eve gelmişse kara yılan o evde fare vardır ve onu yemeye gelmiştir. Onun kokusunu alır ve ona gelir. Yılanın gezdiği yere kemirgen yaklaşmaz, kemirgenlerin olduğu yere de yılan gelir. Isırır agresiftir ama ısırması insana zarar vermez. Beslendiği kemirgenlerden dolayı bakteri taşıyabilir. Eko sistem için çok önemli bir canlı türüdür ve zehirli yılan olan engerek yılanlarını da yer. Bu bir fare avcısıdır, kara yılanları öldürmeyelim ve insanlara saldırmaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Güncel
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