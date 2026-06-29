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Edirne -Su yılanının yemeye çalıştığı kurbağayı ağzından kaçırdığı anlar kamerada

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir sulama havuzunda damalı su yılanının yakaladığı büyük kurbağayı yemeye çalışırken ağzından kaçırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sulama havuzunda damalı su yılanının yakaladığı büyük bir kurbağayı yemeye çalışırken ağzından kaçırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaşayan Ufuk Çakır (34), evinin bahçesindeki sulama havuzunda damalı su yılanının, büyükçe bir kurbağayı yakalayıp yemeye çalıştığını fark etti. Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Su yılanı yakaladığı kurbağayı yemeye çalışırken ağzından kaçırdı. Kurbağa suda gözden kaybolurken, su yılanı ise bir süre daha çevrede yüzdü, daha sonra uzaklaştı.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen Ufuk Çakır, hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, oldukça şaşırdığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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