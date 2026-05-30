Bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isterken av tüfeği ile 5 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, bahçesinde gördüğü yılanı av tüfeğiyle vurmak isterken açtığı ateş sonucu 3’ü çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Ö., evinin bahçesinde gördüğü karayılana ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar ile yerden seken taş parçaları nedeniyle çevrede bulunan R.Ö. (59), E.Y. (31), Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6), hafif yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. H.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
