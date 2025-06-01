Yılan Isırığına Kurban Giden Çoban Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatan çoban Rıdvan Yılmaz, yılan tarafından ısırılarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan ısıran çoban Rıdvan Yılmaz (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Rıdvan Yılmaz'ı yılan ısırdı. Köylüler, Yılmaz'ı hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Rıdvan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel