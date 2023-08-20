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Yıkım sırasında ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı (5)

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YIKIM SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDAGaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımının hemen sonrası cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

YIKIM SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımının hemen sonrası cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yıkımın hemen sonrası toz bulutu olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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