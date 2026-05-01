Yıkılmak üzere olan evde 6 kişilik ailenin yaşam mücadelesi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 kişilik Ötken ailesi, yıkılma tehlikesi olan tek göz evde yaşam mücadelesi veriyor. Böbrek hastası olan ve 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Abdullah Ökten (55), "Hasta olduğum için evimi yapamadım. Evim yıkılmak üzere. Pencerelerin camları yok, naylonla kapattımö dedi.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürdalı köyünde yaşayan Abdullah Ötken, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte yıkılmak üzere olan tek odalı bir evde yaşıyor. Yıllardır bakım görmeyen ev harabe haline gelirken, aileye zaman zaman komşuları destek oluyor.

'HASTA OLDUĞUM İÇİN EVİMİ YAPAMADIM'

5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu belirten Abdullah Ötken, "Evim yıkılmak üzere. Pencerelerin camları yok, naylonla kapattım. Lavabonun kapısı olmadığı için bezle kapattım. 6 kişilik aile olarak çok zor durumdayız. Tek göz odada kalıyoruz. Çocuklarımın yatacak ve ders çalışacak bir odası dahi yok. Geçimimizi hayırseverlerin ve komşularımızın yardımıyla sağlıyoruz" diye konuştu.

Zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Ötken ailesi, yetkililerden ve hayırseverlerden kendilerine destek olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı